Monique GASPAR

20 ans d'expérience en agence de communication, en tant que directrice de clientèle et directrice de projets, mont permis d'acquérir une expertise en communication corporate, produits, marketing relationnel et opérationnel ainsi qu'en webmarketing, et ce plus particulièrement sur les marchés de l'assurance, du bâtiment et de la mode.



La recherche de sens, le message à transmettre ainsi que la relation humaine restent au coeur de mes préoccupations. Mes actions sont avant tout animées par la volonté d'accompagner mes clients pour pouvoir construire ensemble des outils et mettre en place des stratégies de communication cohérentes et pérennes, non pas pour se "faire plaisir" mais pour obtenir des résultats et gagner en efficacité.



Ces dernières années, en complément de mon activité principale, cette démarche a pris une nouvelle dimension au travers de mes interventions en tant que formatrice en école de communication.