Plus de 20 années d’expérience en assurance (individuelle et collective) et services dans différentes fonctions de direction , commerciale, marketing et managériale - Prévoyance, Santé, Epargne, Dépendance et Prestations de services.



Mes compétences :

Développement de partenariats

Stratégie marketing et commerciale

Négociation commerciale

Management commercial

Gestion de projet

Libre Prestation de Services