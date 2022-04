Emmanuel MARTIN

Manager d'une équipe de 11 vendeurs, pour un CA 2012 de 13 millions d'euros, j'ai une grande expérience en gestion humaine, gestion de stock et merchandising.



Toujours en recherche de nouvelles sources de CA, de moyens de fidéliser ma clientèle et de façons de différencier mon entreprise de la concurrence, j'ai développé chez Virgin Megastore l'import de DVD & Blu-ray en provenance du Bénélux, de l'Angleterre et des Etats-Unis.

Cette mission comprenait la prospection de ces marchés, la négociation avec les fournisseurs et la gestion de la base de données Virgin Stores.



Responsable d'un rayon Vidéo de 22.000 références et au CA de 13 millions d'euros, j'avais la responsabilité des achats non centralisés (25% du CA) et de la totalité des retours fournisseurs.

La dépréciation est toujours restée proche de 0%.



Mon équipe de vente et d'encadrement se composait d'un chef de rayon et de 10 vendeurs.

Parmi ces vendeurs, des débutants, des qualifiés et des expérimentés. Mon but était de les faire évoluer afin d'augmenter leur champ d'action et leur autonomie.

J'étais en charge de leurs entretiens individuels annuels.









Mes compétences :

Force de travail

Cinéma

Commerce

Management

Motivation

Négociation achats

Achats internationaux

Gestion des achats

Gestion budgétaire

Merchandising

Gestion des stocks

Achats