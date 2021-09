Julien AUBERT

Passionné par le livre en ce qu'il représente un vecteur de savoirs et un catalyseur d'échanges, j'ai su mettre mon énergie et mon amour pour les mots au service de mon enseigne. Ainsi, j'ai pu dénicher quelques" pépites" et fidéliser bon nombre de lecteurs, qui sont devenus un peu plus que des clients. Le jeu vidéo ,le cinéma et le multimédia sont des univers qui m'attirent tout autant. Aujourd'hui mon ambition est simple: appartenir à une entreprise qui sait reconnaitre les talents et les gens qui ont envie de s'investir.



Mes compétences :

Fidélisation client

Vente

Gestion des stocks

Microsoft Office

Merchandising

Conseil commercial

Travail en équipe

Sécurité au travail

Achats

Mise en rayon

Electre

Elvis