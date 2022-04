Jean Michel RASTEL

Citation de Thomas JEFFERSON, plus que jamais d’actualité bien que datant d’un peu plus de 200 ans :



« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat.

Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquise.» Thomas JEFFERSON en 1802 - (1743-1826, Troisième président des États-Unis).



La Monnaie est le sang de l’économie. C’est un droit régalien qui appartient aux Citoyens (la Nation).

S’en être dessaisi au profit des banques privées est un crime, une trahison de la Nation de la part des Présidents de la République et Députés successifs depuis la Loi Pompidou/ Giscard de janvier 1973 dite Loi Rothschild.