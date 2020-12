Valérie Bugault est docteur en droit privé de l'université Panthéon-Sorbonne et avocate. Elle a soutenu, en 2005, une thèse sur l'entreprise puis a travaillé, en tant qu'avocate fiscaliste, notamment dans le domaine des prix de transfert. Depuis 2009, elle a cessé ses activités d'avocate pour se consacrer à la diffusion auprès du public du résultat de ses nombreux travaux de recherches. Ancienne adhérente de lUPR, elle a coordonné les élections européennes de 2014 (à loccasion desquelles élections elle était n°2, aux côtés de François Asselineau, sur la liste d'Île de France) et donné, à cette occasion, des conférences sur le fonctionnement des institutions européennes. Elle sest retirée de lUPR en 2015.

Elle est aujourdhui analyste de géopolitique (économique, juridique et monétaire) et conférencière. Ses sujets de recherche sont les institutions - nationales et internationales - la monnaie, l'entreprise, le droit et le fonctionnement de l'économie globale. Elle participe à des colloques (nationaux Colloque Franco-Russe novembre 2018, Institut Schiller février 2020 - et internationaux - décembre 2017, Chisinau Forum anti-Davos, octobre 2019, NewHorizon, Beirut) et fait des conférences dans divers cercles et organisations.

Elle est auteur de quatre livres, récemment publiés aux éditions Sigest :

- « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », co-écrit avec feu Jean Rémy, publié en juin 2017

- « La nouvelle entreprise », publié en juillet 2018

- « Les raisons cachées du désordre mondial », recueil darticles, publié le 30 mars 2019

- « Demain dès laube le renouveau », publié en septembre 2019

Vous pouvez la suivre principalement sur le site du Saker francophone ou, de façon plus sporadique, sur Média Presse Info, sur Geopolitika.ru (site russe), sur Flux.md (site moldave), sur la Revue Methode (site de linstitut franco-russe de Donetsk), sur le site de Strategika ou sur Defend Democracy Press (The Delphi initiative). Elle a occasionnellement collaboré avec AgoraVox (sous pseudonyme) et Boulevard Voltaire. Ses articles sont régulièrement ou occasionnellement relayés par dautres sites assez diversifiés tel que Réseau international, le Blog à Lupus, Vigil Quebec. Elle participe de façon occasionnelle à des émissions de TV Libertés et de Radio Courtoisie.



Mes compétences :

- Conseils en politique et stratégie juridique

- Géopolitique du droit et des institutions