Ludovic BONNET

Diriger un ou plusieurs projets, de la phase de négociation préalable à la signature du contrat jusqu'à l'achèvement du projet.



Pour ce faire Eiffage Energie me fait confiance sur le choix et le management d'une ou de plusieurs équipes mais également sur la mise en place de procédures et méthodes destinées à respecter le budget, les délais et la qualité.



Mon ambition est de satisfaire le client mais également de faire croître le niveau de compétence de mes équipes dans les domaines des grands travaux.







Mes compétences :

Management de projets

Commerciale

Compétences technique

QHSE ISO 9001

Esprit entrepreneurial

Droit des affaires

Electricité

Ingénierie

Industrie