Jennifer BOUKRIS

Passionnée par les RH, la communication et le digital, j'ai eu la chance de faire les belles rencontres qui m'ont permis de découvrir et de conjuguer ces sujets qui me semblaient d'abord inconciliables.



Successivement Gestionnaire RH, Community Manager, Chef de projet, Consultante RH et Responsable Communication, j'ai évolué dans des organisations toujours agiles, fortement évolutives, exigeantes et tournées vers l'innovation.

Depuis fin septembre 2016, je suis en charge de la Marque Employeur, du Sourcing et du Campus Management au sein du Groupe Korian.



J'aime échanger, former, animer, communiquer et organiser des événements autour des thématiques suivantes :

#RH #MarqueEmployeur #Recrutement #Communication #Marketing #Events #Digital #Innovation #Formation #EdTech



--------------



Korian est la 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir.

Créé en 2003, le Groupe dispose d’une capacité d’accueil de près de 70 000 résidents et patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 45 000 collaborateurs.



Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite médicalisées (EHPAD), cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR), résidences services et dispositifs de soins et d’hospitalisation à domicile.



Prendre soin, soigner, écouter, animer, manager... Notre Groupe propose une grande diversité de métiers. Travailler chez Korian, c'est rejoindre un groupe qui exerce un métier profondément humain, porteur de sens, utile et empreint de valeurs fortes.



Retrouvez surArray l'ensemble des offres à pourvoir dans les établissements et sièges de Korian en France. Faites votre recherche par métier, département et type de contrat puis postulez en ligne !

= > http://www.korian.fr/nos-offres-d-emploi/



