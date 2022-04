Isabelle OLIVIER

Une expérience professionnelle de 8 ans en développement RH m'a permis de développer des compétences dans différents domaines : recrutement, formation, gestion des carrières, mission handicap et administration du personnel.



Ayant toujours évolué dans des environnements en mutation, le développement de projets, l'accompagnement au changement (culture d'entreprise, développement marque employeur, harmonisation des pratiques) sont des challenges qui m'ont permis de renforcer ma capacité d'adaptation et ma capacité à innover.



Mes compétences :

Sociable Polyvalente Réactive

Initiative et adaptation

Reporting

Formation

Développement RH

Recrutement

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie

Travail en équipe