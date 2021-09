Eugénie DEHAU

La rencontre et la decouverte. Voila deux mots qui m animent depuis longtemps, qui ont nourri ma curiosite et mont fait grandir et evoluer. La rencontre et la decouverte des autres, mais aussi de soi-meme.



Je n ai pas demarre ma carriere dans les ressources humaines pour rien ! Ecouter, comprendre, se projeter pour construire, accompagner, reajuster, developper. Le fil rouge a toujours ete « de placer l humain au bon endroit », trouver le juste equilibre entre ses aspirations personnelles et les enjeux de l entreprise. Imaginer une collaboration durable.



Forte de mes experiences en cabinet de conseil, en entreprise et de mon introspection, j ai l intime conviction que les succes sont le fruit du respect (de soi et des autres), d une communication saine et de la confiance (en soi et en les autres).



Je vous accompagne, en coaching de vie, lorsque vous etes pret(e) a operer un changement personnel ou professionnel. Mon offre s adresse egalement aux personnes hypersensibles.



J accompagne aussi les entreprises, a travers du coaching ou de la mediation, qui souhaitent (re)placer l humain au coeur de leurs enjeux strategiques.



Avec bienveillance et opiniatrete, j utilise le questionnement puissant, l analyse transactionnelle, les niveaux logiques, la PNL. Je questionne vos mots mais aussi vos emotions et vos ressentis. En fonction de vos besoins, je peux egalement faire appel a d autres professionnels pour completer l offre. Pour les seances en presentiel, je vous recois dans un cadre vous permettant la deconnexion avec votre quotidien et la reconnexion avec vous-meme.