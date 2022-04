Jean Michel RICHEUX

25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du transport et de la logistique dont 6 ans comme consultant en matière de RSE et de développement durable.



Nos prestations : diagnostic initial et accompagnement en matière de RSE, de Qualité, de Santé, Sécurité au Travail et d'Environnement



Notre typologie de clientèle : TPE, PME, PMI......dans les secteurs du BTP, de l'Industrie, des SSII et Sociétés de Services, du Transport et de la Logistique.



Les référentiels à partir desquelles nous travaillons : ISO 9001 V 2015, ISO 14001 V 2015, ISO 45001, OHSAS 18001, ISO 26000.



Notre volonté : vous aider, en rendant simple, ce qui apparaît comme compliqué à mettre en oeuvre



Nos "petits plus " :

- Auditeur ICA Qualité (ISO 9001 v 2015)

- Auditeur référencé dans le cadre de la démarche de Labellisation Objectif CO2

- Membre et auditeur pour l'agence de notation territoriale Planet'RSE



Pour en savoir plus : http://www.richeuxassocies.fr



Mes compétences :

ISO 26000

Logistique

Pragmatisme

Qualité

RSE

Transport routier

Planet'RSE

Générateur d'économies

ISO 14001 v 2015

ISO 9001 v 2015

ISO 45001