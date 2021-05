Jean Michel RIO

Problématiques de l'Enveloppe du Bâtiment (Clos -Couvert, Toitures, terrasses et Façades) Règlementations, Techniques et Environnementales

Mission d'aide à la mise au point de projets neufs, aide au diagnostic sur ouvrages existants.

Mise au point des différentes techniques en Façade (ITE, Bardages, Vêtures, Vêtage, façades "sèches").

Choix des techniques environnementales (végétalisation de murs et de terrasses, systèmes photovoltaïques, gestion des eaux pluviales, ....etc.).











Mes compétences :

Couverture

Eaux pluviales

Etancheite

Isolation

ITE

Traitement des eaux