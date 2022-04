Jean-Michel RIVOIRON

Les missions variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours professionnel m'ont permis de confirmer mon intérêt et mon expérience dans le domaine de la grande distribution et la fonction de Manager de rayon puis de Manager de département principalement sur les produits dit de grande consommation c'est-à-dire les produits vendu en libre service en alimentaire. Cette expérience m’a amené à gérer plus de 35 millions de chiffre d’affaires et à manager plus de 35 personnes aux quotidiens.



J’ai donc grâce à ce métier acquis une expérience certaine en gestion, en management et en commerce.



Mes compétences :

Ecoute

Assiduité

Travail en équipe

Dynamique

Leadership

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Rigueur

Gestion des stocks

Management

Conscience professionnelle