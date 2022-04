Heïdi RIVOIRON

Ma conception du métier d’urbanisme est relativement simple : il est nécessaire d’être à l’écoute, d’avoir l’esprit de synthèse et de pouvoir faire ressortir et mettre en valeur les enjeux territoriaux. Effectivement, une dynamiques locale et territoriale est initiée et soutenue par une bonne gestion et une bonne connaissance des réalités territoriales. Ainsi, il est intéressant de promouvoir et de valoriser les espaces dans une logique de développement local.



En ce qui me concerne, travailler en tant qu’urbaniste est l’objectif que je me suis fixée.



Spécialisations : Analyse spatiale et approche systémique, Production des études et croisement de données pour en extraire des scénarii de développement ou des diagnostics, Cartographie de l’espace, Analyse et synthése des projets et des actions, Communication sur la représentation spatiale, Décryptage les enjeux territoriaux à l’échelle du local et du global.

Utilisation de l'outils informatique : Mapinfo / Map Viewer /Arc Gis, Auto CAD, 3D Architecte, Suite Adobe , Pack Office, Web Creator, Systat, Philcarto et Xphil, Sphin



Mes compétences :

Bureautique

SIG

CAO/DAO

Urbanisme

Urbaniste

Motivée

Développement local

Aménagement du territoire

Sérieuse

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Appels d'offres

Gestion immobilière