Julie GONZALEZ

Diplomée de l'Institut d'Urbanisme de Grenoble, et titulaire d'un Master II en sciences du territoire spécialité Urbanisme et Projet Urbain, je suis actuellement en poste à l’Établissement Public Foncier Languedoc-Roussillon



Expérience dans le domaine du foncier :



* Négociations foncières et suivi d’acquisitions foncières

* Procédures foncières : procédure de DUP et réalisation de dossiers

d’enquête parcellaire.

* Diagnostic foncier



Urbanisme règlementaire:



* Analyse de POS/PLU et PPRn/PPRt,

* Rédaction de notes de renseignements d’urbanisme et

d’états des risques naturels et technologiques,

* Réalisation de tables de concordance cadastrale,



Mise en place et suivi d’OPAH:



* Observation, étude, diagnostic de territoires et suivi

d’opérations.







Mes compétences :

Chargé d'études

Plan local d'urbanisme

PLU

Recherche

Urbanisme

Urbaniste