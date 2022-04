Julie GONZALEZ

Dynamisme, créativité, polyvalence, capacité d'adaptation autant de qualificatifs pour me définir.

C'est avec enthousiasme, ouverture d'esprit, sens analytique et critique que j'aime m'impliquer au coeur d'un projet pour développer son potentiel.

Après 7 années dans le commerce en grande distribution, je suis disponible pour toutes offres suscitant ma curiosité. J'aime me dépasser et prouver que le changement est source d'épanouissement.



Mes compétences :

Distribution Alimentaire

Marketing

Gestion commerciale

Management