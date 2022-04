Guillaume GUIN

EQINOV est la première société de services d’efficacité énergétique (SSEE) en France à proposer des services intégrés de conseil, de financement et des solutions innovantes de gestion active des consommations d’énergie, dans une logique d’ « intégrateur ».

Nous intégrons de manière transversale nos compétences propres et celles d’acteurs innovants sur le marché, à travers notre programme EQINOV Partners.

Nos services et solutions incluent :

- la mise en œuvre d’une démarche structurée de management de l’énergie ;

- la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE), la recherche et le montage de dossiers financements de projets d’efficacité énergétique ;

- le monitoring des consommations énergétiques

- l’activation de la flexibilité des consommations électriques.



Présente sur le territoire national, EQINOV compte plus de 500 clients (industrie, tertiaire, collectivités, bailleurs sociaux, copropriétés) représentant 3,5 TWh d’économies d’énergie valorisées et réalise un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros en 2013.



Découvrez nos services et solutions sur :Array



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Cartographie

Cartographie SIG

Changement climatique

Climatologie

Développement durable

Études d'impacts

Risques naturels

SIG

Télédétection

Urbanisme