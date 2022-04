Guillaume GUINOT

Ayant appris le métier de menuisier au sein des Compagnons du Devoir, et fort de 15 années d'expérience en menuiserie, exercées aussi bien au sein de petites entreprises artisanales que de grandes entreprises spécialisées dans le travail du bois massif, de l'aluminium ou du PVC, j'ai décidé de mettre ce savoir-faire à votre disposition en créant ma société au début Janvier 2016.



Ouvertures Koncept réalise pour vous l'étude, la mise en oeuvre et la pose de tous vos projets de menuiseries intérieures et extérieures, d'une part, mais vous propose aussi, d'autre part, un service d'ouverture de toute porte verrouillée ou claquée, par crochetage, by-pass ou impression, aussi bien pour vos portes d'habitation que vos portières de véhicules



Visitez notre site sur : http://ouvertureskoncept.fr/