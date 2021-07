Lionel ROBIN

Je suis le dirigeant fondateur de la web agency IMS ON LINE située dans le Val de Saône, près de Mâcon et Bourg-en-Bresse. J'accompagne nos clients dans leur démarche de création de site internet

en tant que chef de projet et je m'occupe du référencement. Nous gérons actuellement plus de 140 sites web.

Pour découvrir l'agence et nos réalisations : www.ims-on-line.net



Je suis aussi consultant et formateur expérimenté dans le domaine du web-marketing, de l'informatique ainsi que des réseaux sociaux, du référencement et du e-commerce.

Plus d'informations sur les activités de conseil et formation : www.lionelrobin.fr



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Infographiste

Référencement

Internet

Formateur

Conseil

Communication

Photoshop

Web

Bureautique

Infographie

Formation

Audit

Conduite de projet