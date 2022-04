Jean Michel ROCHE

Expérimenté dans le secteur Medico social, je suis à la recherche de nouvelles opportunités sur les régions Occitanie et Auvergne.



Je souhaiterais travailler sur des missions de transition pour accompagner les Associations ou autres sur des situations complexes ou dans le cadre de leur développement.



N'hésitez pas à me contacter pour étudier toutes les possibilités de collaboration.



Contact : jmroche48@hotmail.fr



TEL : 06 86 73 81 73





PRINCIPALES COMPÉTENCES



Gestion de projet

Création Structures

Montage Dossiers d' agrément, d' Autorisation, de Conformité, de Demande de subvention...

Suivi de Projets architecturaux.

Suivi administratif. Assistance Maîtrise Ouvrage





Démarche Qualité :



Evaluation Interne / Externe. Participation active. Pilotage de Copil.



Gestion Financière :



Réalisation des budgets prévisionnels

Analyse situation financière et Propositions d’améliorations.

Réalisation budget commercial et Mise en place Compta analytique.

Création et Mise en oeuvre de tableaux de bord suivi gestion.



Informatique :



Intégration Modules Progiciel Gestion (Gestion commerciale, GPAO…)

Dossier unique Usagers.



Domaine Commercial :



Aptitudes commerciales.

Appel d'Offres et contrats dans les secteurs des prestations de service et de la sous traitance.



PARCOURS PROFESSIONNEL







EXPERIENCES ANTERIEURES DANS LE SECTEUR MEDICO SOCIAL (15 ans)



Directeur de Pole Travail Adapté : 3 Etablissements 70 Salariés 11 M€ Budget. C A 3,5 M€.

2009-…



Réorganisation des services Médico social et Economiques.

Développement des activités économiques.

Mise en place d’outils de gestion.

Secteurs d’activité : Industrie du Bois, Sous traitance et Prestations de service.



Directeur d’établissement 2 Etablissements 15 Salariés -Budget 2,5 M€ C A 1,4 M€.

2006-2009

Activités prestations de service.



Adjoint Technique

2002-2006

Secteurs d’activité : Sous traitance et Prestations de service.



EXPERIENCES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL PME (10 ans)



Fonctions exercées :



Responsable Production et Responsable Méthodes et Industrialisation.

1986-1992 et 1996-1998



Missions et réalisations :



Responsable de Personnel.

Mise en place d’indicateurs de suivi de production et de qualité.

Mise en place de procédures d’industrialisation des nouveaux produits.

Création de fichiers techniques (Gammes, Nomenclatures…)

Secteurs d’activité : Métallurgie, Mécanique, Location et entretien de linge.



EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DES SERVICES (4 ans)



Consultant Fonctionnel ERP dans une SSII. 1998-2002



Missions confiées : Installation, paramétrages, Formation GPAO et Gestion de Production. Intervention en avant vente support commercial.



Secteurs d’activité : Assemblage, Injection Plastique, Mécanique…



Mes compétences :

Gestion de projet

secteur medico social

Gestion financière

Management