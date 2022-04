Bonjour, (Retrouvons-nous sur mon site : http://www.jm-rolland.fr )



En tant que Consultant-Formateur & Enseignant-Chercheur, je vous propose une double compétences pour contribuer à vos objectifs de développement et de management de proximité et à distance des femmes et des hommes de votre entreprise...



Pour tous ceux qui travaillent avec des Hommes et des TIC ... un livre pour contribuer à vos succès :



Jean-Michel ROLLAND "Manager les e-comportements", éd. Eyrolles, avril 2013

10000 ouvrages commandés pour les clients d'Expectra, filiale du groupe Randstad, N°2 mondial des Ressources Humaines.



Interview : Good morning Business BFM TV :

http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/good-morning-business/cyberdependance-se-deconnecter-jean-michel-rolland-good-morning-business-28-mai-128108/







Et pour ceux qui sont intéressés par mes recherches sur les e-comportements, quelques informations :

Articles dans la Presse :

- The People Managers Magazine, People Sphère, Digital HR – p22-27

« Comment améliorer l’expérience digitale des collaborateurs ? », N°180, Déc. 2013

- Paroles d'experts RH. Dix ans d'analyse, Collectif, Focus RH, Studyrama,

« Avons-nous passé nos vacances avec nos TIC ? », Fév. 2013

- Management : Dossier : Réinventez votre carrière, « Le Jobcrafting » - p50

« Faites du job que vous avez le job dont vous rêvez », N°203, Déc. 2012

- Newsletter expectra (Groupe Randstad) :

« Séminaires d’entreprise, l’esprit d’équipe imposé ? », Nov. 2012

- CDM– La MAIF, Euro-RSCG C&O :

Dossier : Les réunions…, la e-conférence vue par…, Fév. 2012

- Courrier Cadres & Dirigeants :

« On ne peut plus se passer d'Internet » N°57 p30 à 31, Déc. 2011 - Jan. 2012

« Les réseaux sociaux au bureau : pour quoi faire ? » N°57 p43 à 44 - Déc. 2011 - Jan. 2012



Articles Web-TV :

Vidéos Web-TV :

" Comment gérer des collaborateurs 2.0 ? "

http://www.tvdesentrepreneurs.com/collaborateur-2-0.html

" Comment rendre perméable aux TIC des personnes qui sont réfractaires ? "

http://www.tvdesentrepreneurs.com/formation-salarie-tic.html



" Le e-management " -Array

http://www.youtube.com/watch?v=SfMwEc0aNsM&feature=email

" Il faut motiver ses collaborateurs grâce aux TIC "

http://www.chefdentreprise.com/Videos/Il-faut-motiver-ses-collaborateurs-grace-aux-NTIC-725.htm?sms_ss=viadeo&at_xt=4dc947e9b257c010%2C0



Articles sur le Net :

* Cadremploi : « Comment remplir un formulaire en ligne ? » - 07/11/2013

http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/comment-remplir-un-formulaire-de-candidature-en-ligne.html

* Terrafemina.com – Etre bien au boulot : « Nomophobie : comment soigner cette addiction aux nouvelles technologies ? » - 27/08/2013

http://www.terrafemina.com/emploi-a-carrieres/bien-etre-au-travail/articles/27226-nomophobie-comment-soigner-cette-addiction-aux-nouvelles-technologies-.html

* Business Les Echos – F.Débes : « Comment entretenir un esprit d’équipe à distance ? » - 17/07/2013

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/comment-entretenir-un-esprit-d-equipe-a-distance-7882.php

* Business Les Echos – F.Débes : « Préparer et e-animer une réunion à distance » - 16/07/2013

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/preparer-et-e-animer-une-reunion-a-distance-7881.php

* Business Les Echos – F.Débes : « Diriger à distance, l’importance de la première rencontre » - 12/07/2013

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/diriger-a-distance-l-importance-de-la-premiere-rencontre-7851.php



Mes compétences :

Conseil en management

Formation continue

Ingénierie de formation et ingénierie pédagog

Management à distance

Formation professionnelle

Andragogie

Pédagogie Ecoles d'ingénieurs et de commerce

Conseil

Gestion de conflits

Pédagogie

Communication

Ingénierie de formation

Négociation

Résolution de Problèmes

TIC

Enseignement

Management