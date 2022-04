Jean Michel ROQUES

CfArray



Je me suis lancé dans l'aventure d'AMENIS il y a 10 ans après 25 ans passés en bureaux d'études et sociétés de conseil divers (LCHF- Sogreah (Artelia), Cisi , CS-SI, Scot Conseil) qui m'ont conduit des problèmes d'érosion littorale à l'observation de la terre par satellites, et de la modélisation hydrodynamique estuarienne et fluviale à la gestion de bases de données foncières puis aux questions juridiques associées au droit du sol et enfin à l'urbanisme stratégique et à la planification.



Aujourd'hui AMENIS c'est :

6 personnes hautement qualifiées, Géographes, Urbanistes et Ingénieurs (Hydro, sédimento et Informatique- SIG)

3 domaines d'activité :

- Les études d'urbanisme et d'aménagement ( SCoT et PLU (i) , stratégies territoriales, ...)

- L'observation et la caractérisation des territoires (à partir de données de multiples sources)

- Les études et l'AMO liées aux risques hydrologiques hydrauliques fluviaux ou maritimes



Mes compétences :

Hydrologie

Modélisation hydraulique

Urbanisme

Analyse territoriale

Risques naturels