Jean-Michel ROSENAL

Directeur, Responsable relation usager en collectivité en recherche active



ma page web : http://jmr.96.lt



Expérience de plus de 10 ans en collectivité ( fonction pilotage, support et opérationnelle)

• démarche Qualité, relation usagers, service à l’habitant

• approche stratégique, marketing territorial

• compétence en communication,



De formation, gestion de la qualité, développement durable et marketing, j’ai développé un savoir-faire autour de l’organisation de service et la relation à l’habitant, à l’ l’usager



Une approche différente

un benchmark et des expériences en collectivité à l’étranger (Canada, Angleterre, Espagne, Turquie, Etats Unis , Chine , Turquie ...) utiles pour innover



Je cherche un poste de responsable projet de relation usagers, de consultant secteur public sur l’organisation et la relation usagers





Mes compétences :

Concertation

Innovation

International

Marketing