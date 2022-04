Jean- Michel ROUSSEAU

Homme d’action et passionné par les produits de qualité, j’ai une grande expérience en management opérationnel de production et de qualité en industrie agroalimentaire.



SPECIFICITES:

Vision transversale Supply Chain, Lean Manufacturing TPM, Analyse de Risques Industriels et Qualité.



J'aime gérer des projets de développement et d'optimisation Industrielle pour des fabrications internes ou chez des fournisseurs, créer de la valeur avec les outils de l'amélioration continue.



Engagé et digne de confiance, je sais conduire le changement et favoriser le développement des individus par la mise en place de méthodes participatives.



Mes compétences :

Change management

Agroalimentaire

Production industrielle

QHSE

Amélioration continue

Management d'équipe