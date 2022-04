Jean-Michel ROY

Je suis consultant sénior intervenant en libéral.

Mon cursus professionnel s'est déroulé chez des constructeurs informatiques et des SSII.

Les étapes traversées ont été :

- sur un plan technique ;

* développement d'apllications, gestion de projets et d'équipes,

-sur un plan commercial ;

* responsabilité de centres de profits intervenant dans les domaines tertiaires et industriels,

-sur un plan management ;

* par la création d'une entreprise spécialisée dans le traitement de l'image et de la reconnaissance de texte.

Aujourd'hui mes interventions sont axées vers la stratégie commerciale avec un point focal majeur sur le Knowledge Management.

Cette mission est ralisée pour la filliale service d'un grand groupe industriel où la politique opérationnelle KM a été déclinée.



Mes compétences :

Commerciale

Knowledge Management

Management

Stratégie

Stratégie commerciale

Traitement d'image