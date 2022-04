Jean-Michel ROYER

COMPÉTENCES

- Déclinaison graphique et exécution de documents print (affiches, annonces presse, brochures, bulletins d’informations, calendriers, catalogues, coffrets, couvertures, dépliants, documents financiers, hors-texte, revues…).

- Mise en conformité des fichiers d’exécution (création de gabarits et usages des fonctions avancées, intégration des corrections d’auteur, détourage d’images, respect des chartes graphiques et des règles typographiques) et de fabrication (respect des normes PDF et d’archivage).

- Utilisation de solutions complémentaires (plugins InDesign et applications internes).



Connaissances informatiques

InDesign CC, Easy Catalog, Acrobat, CSS, HTML, Vjoon K4, Easy Catalog, Illustrator CC, Photoshop CC.



Références clients

10/18, Aéroports de Paris, Alkor, Canal+, Carrefour, Cofinoga, Comundi, Conseil général de la Seine- Saint-Denis, Fleuve Noir, Fnac, GE Money Bank, Hachette Livre, Initials, Intermarché, Leader Price, Médiatis, Monoprix, Pocket, Pocket Jeunesse, Questions de femmes, Stratégies…



Mes compétences :

print

Grep

Script

Pitstop

Adobe InDesign

Easy Catalog