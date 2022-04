Jean-Michel SAILLANT

Mon parcours professionnel est construit pour maîtriser les composantes essentielles du bon management de projet développement à forte technicité : maîtrise technique, économique, managériale et relationnelle, transposables à tous les secteurs.

J'ai une forte expérience dans le développement de moteurs Diesel, dont l'évolution récente du contexte règlementaire et médiatique a confirmé mes capacités de réactivité, d'adaptation, de rigueur et de maîtrise des enjeux.

Par ailleurs, je suis parfaitement à l'aise dans un contexte international, par mon expérience réussie de gestion de projet avec des partenaires Allemands et Japonais.



Je suis à l'écoute du marché afin de faire profiter de mon expérience et mes compétences pour relever de nouveaux challenges, dans un secteur différent.



Domaines de compétences :

- Management de Projet à forte technicité : forte expérience dans le développement de moteurs automobiles

- Management direct de personnel

- Technique : Conception et développement produit / process, domaines techniques mécanique, thermique, matériaux (métaux, plastiques et élastomères)

- Economique : Maîtrise budgétaire (tickets d’entrée, investissements) et du prix de revient de fabrication

- Langues : pratique quotidienne dans le cadre de développements en contexte international avec des partenaires Allemands et Japonais. Excellente maîtrise (TOEIC 910 points)



Mes compétences :

Technique

Conception

Qualité

Ingénierie

Mécanique

Management

Gestion de projet

Gestion de projet technique

Développement produit

Gestino de budget

Chiffrage de prix de revient