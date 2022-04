Jean-Michel SANGA

AITF GROUP est née de la volonté manifeste de promouvoir au sein des entreprises et établissement privées une activité de marketing direct. A ce titre elle se donne pour mission d’accompagner les plus petites PME, les établissements privés déjà existants ou celles nouvellement installées dans leurs politiques commerciales à travers les promotions et vente, la conception et la distribution de documents publicitaires sur tout support en vue de se faire connaître.



Nos différentes prestations permettront, à moindre coût, d’accroitre la performance des actions commerciales de ces établissements et entreprises par une augmentation substantielle des ventes ainsi que du nombre des clients.