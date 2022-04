Jean Michel SARDA

Lors de mes différents parcours et riche en expériences, j’ai pu, lors de mes différents postes, organiser et superviser l'ordonnancement, la planification et la gestion de production, dans un objectif d'optimisation et de coordination de flux de produits et d'information, selon les besoins et les impératifs de coûts, délais et qualité, au sein d’une équipe de 40 salariés.