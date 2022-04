Jean-Michel SARTRE

Elève ingénieur à l'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautique et de la Construction Automobile (ESTACA). Actuellement en immersion pour un an chez HTI pour PSA au sein du service Contrôle Moteur, mon objectif est de consolider mes connaissances dans le domaine de la motorisation thermique.

A terme, l'objectif reste l'intégration de l'IFP School après mon cursus ingénieur.



Mes compétences :

Pack office

Solidworks

Brevet Pilote Privé Avion et U.L.M

Permis de conduire

CATIAV5

Abaqus/CAE

ADAMS/CAR

Matlab/Simulink

INCA