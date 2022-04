Jean-Michel SEVENIER

HUBCity

Pour préparer au mieux l’entrée en vigueur de la réforme du stationnement payant sur voirie au 1er janvier 2018,



HUBCity accompagne les collectivités dans un diagnostic précis du fonctionnement actuel du

stationnement pour déterminer les contours de la mise en oeuvre d’une nouvelle politique de gestion du stationnement réglementé sur voirie.



HUBCity permet une diminution de -30 % à -80 % du nombre d’horodateurs.

Deux axes sont analysés:

1) La mise en place d’une gestion d’abonnements.

2) La mise en place d’une tarification dynamique des zones réglementées des rues commerçantes.



Pour améliorer l’attractivité des centre-ville,

HUBCity apporte des évolutions dans la gestion dynamique du stationnement réglementé sur voirie

et permet la mise en œuvre d’un système plus efficace, tant en termes de respect des règles de

stationnement que du taux de paiement immédiat.



HUBCity en six arguments clés:

Renforcer l’attractivité commerciale des centres.

Fluidifier la circulation des zones commerçantes.

Optimiser l’offre de stationnement.

Diminuer les coûts (investissements + exploitation)

Développer les projets de mobilité durable.

Lutter contre les comportements inciviques.



Pour mieux nous connaître, vous pouvez nous rejoindre sur notre site Web ou nous adresser un mail , voir coordonnées:

Web:Array

Mail: contact@hubcity.fr



