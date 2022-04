Une entreprise est la concrétisation d'une idée portée par un homme ou un groupe d'hommes.

Vous rechercher le pilote qui saura mettre en oeuvre cette idée et cette vision.

Je peux être le manager, le conseil ou le pilote que vous rechercher.



Fort de mes compétences et de mon expérience terrain, après analyse de vos besoins, mon positionnement à l'égard de votre entreprise ou de votre idée vous permettra de décider de façon pertinente si une association de nos compétences est susceptible de vous offrir les succès que vous attendez.



N'hésitez pas à me contacter.



Bien à vous,



Jean-Michel SOARES



Mes compétences :

Organisation et stratégie d'entrepise

Informatique de gestion

Reporting comptable et financier

Norme ISO 9001

Pilotage chantiers amélioration continue

Animation d'équipe

Cost killing

Pilotage de projets

Direction administrative et financière