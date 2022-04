Jean-Michel SOLER

Ingénieur brevet en électronique de puis novembre 1987. A part cela, j'ai fait du Taiji depuis Octobre 1989 et suis professeur diplômé par le grand maître Julian Fei qui vit en Hollande depuis 2006. De plus je suis Maître praticien en Programation Neurolinguistique et depuis septembre 2007 Coach de vie.

Je désire changer de voie pour pouvoir me consacrer à la relation d'aide.



Mes compétences :

Communication

Communication PNL

PNL