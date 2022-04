Jean-Michel SOLER

Je suis coach de vie free lance en dilettante (je n'ai pas de cabinet) et travaille auprès de particuliers, au coup par coup, que ce soit au niveau professionnel que privé. Je les aide à s'aider eux-mêmes.

Je travaille avec la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose eriksonniènne et d'autres techniques que j'ai développées pour travailler sur l'inconscient.

Le tout dans le but de rendre les personnes plus maître de leur destin. En d'autres termes le résultat ne m'appartient pas. Je ne suis pas intrusif. La personne décide de là où elle veut aller et jusqu'où elle veut aller.

Son succès lui appartient. A moi de mettre ses ressources en adéquation avec ses objectifs.

Je travaille aussi sur le corps et quelque part le mental car je suis aussi professeur de chi gong et de tai chi.