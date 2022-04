Jean-Michel SPAGNOL

Cadre Commercial depuis 25 ans pour Virgin France et Emi Music, j'ai acquis un sens de l'écoute et de l'analyse qui m'a permis de développer mes capacités de négociateur afin d'atteindre les objectifs de ma direction tout en permettant à mes interlocuteurs d'atteindre les leurs .et créer ainsi un climat de confiance réciproque favorable à une progression des résultats.

Mon expérience, ma ténacité et ma capacité d'adaptation sont mes atouts pour un poste de responsable commercial , grand compte ou responsable des ventes .





Mes compétences :

Promotion des ventes

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Analyse des besoins

Merchandising