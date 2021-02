Didier AZNAR

Directeur d’activité dans le secteur de l'eau et l'environnement (pompages, stations de traitement des eaux potables et usées, télésurveillance, électromécanique), je cherche à valoriser l'expérience acquise tant sur le plan de la gestion humaine et financière que sur le plan technique et commercial en France où à l'étranger.



You are also more than welcome to join my network of 'contacts directs' by sending a message, or you can also find me on LinkedIn.



http://www.linkedin.com/pub/1/b99/762



http://www.tourrette-levens.org/actualites-2008/08-12/05v_Telethon-Lions_6-12-08/Telethon-Lions_6-12-08.htm



I keep six honest serving-men

(They tought me all I knew):

Their names are What and Why and When

And How and Where and Who.



[ J'ai toujours près de moi six fidèles amis

(Ils m’ont appris tout ce que je sais)

Leurs noms sont Pourquoi, Quand, Où, Quoi, Comment et Qui. ]



Rudyard Kipling, The Serving-men



Nous devons tous apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots

Martin Luther King



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Achats

Gestion

Eau et environnement

Électromécanique

Vente

Business development

Développement durable

Négociation

Communication

Marketing

Eau

Environnement

Développement commercial

Marchés publics

Déchets