Daniel GUÉGUEN

Bienvenue, je m'appelle Daniel et je suis informaticien.

Mon domaine d'intervention ? Le développement d'applications de gestion sur-mesure et l'administration de bases de données.

Mes références : Ortec Group, Groupe HBF, Atos, Lecasud, Virbac, RSI, SMEG, Neopost, France Active, BCMI, SARI, Crédit du Nord, etc.



Mes compétences :

Méthode Merise

Langages de programmation : Windev, Webdev, Pascal

Internet : IIS, ASP (VBScript, JavaScript), Perl

Systèmes d'exploitation : Windows 2008, 2003, 2000

Base de données : SQL Server, AS 400

MISE EN PLACE SEPA

ASP

Bases de données

Informatique

Gestion de projet informatique

AS 400

Formateur Windev

Formateur SQL Server