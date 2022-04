Jean Michel SPELDOOREN

Après 20 ans en agence de design packaging, je me lance à mon compte pour faire profiter mes clients de mon expérience.



Nos clients étaient des Marques renommées dans des domaines très variés tels que :

L'entretien : Carolin, WC NET, Solipro, Altor, Omino Bianco, Solitaire ...

La cosmétique : Somatoline, Rogé Cavaillès Sanogyl ...

L'alimentaire : Buitoni, Maggi, William Saurin, Elle & Vire, Rambol, Cémoi (chocolats), Poulain 1848, Kidiboo ...

La boisson : Thonon, , Cristaline,Vichy Saint Yorre et Célestins, Vernière, Baron de Lestac ...



Ma nouvelle activité me permet de concilier 2 centres d'intérêts si proches et si éloignés l'un de l'autre. L'Informatique et le graphisme.



En informatique, je propose mon expertise pour conseiller, former, installer ou réparer des postes informatiques chez les particuliers et en entreprise.



Côté graphisme, je propose mes services pour réaliser des documents d'impression, déclinaison de gammes en partant d'une maquette, le suivi des BAT, l'intermédiaire entre le client et l'imprimeur.



Mes compétences :

Informatique

PAO

Retouche photo

WebDesign

Packaging