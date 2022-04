Jean-Michel STRA

Je possède, après 17 années passées notamment au sein de sociétés leaders dans les services de crédit et d’épargne une solide expérience en matière de Management de services/structures, de Marketing et de Finance qui s’appuie sur une double formation, DESS de Marketing et Master de Finance. Ces compétences sont éprouvées au quotidien dans le cadre de mes fonctions actuelles de consultant en banque finance assurance



Je souhaite aujourd’hui partager pleinement cette expertise au sein d’un établissement bancaire ou financier dans le cadre de fonctions impliquantes, permettant de mettre à contribution l’ensemble de mes connaissances et pratiques pour gérer grace à ma vision globale une petite structure

et satisfaire un développement commercial au travers d’un rôle d’animateur et de coordinateur.



En effet les responsabilités qui m’ont été confiées et mon parcours transversal (communication, opérationnel, commercial, marketing,finance) me permettent d’assumer les missions attachées à cette fonction de manière concrète, pragmatique et concertée. Mes différents postes opérationnels au Cetelem l’illustrent tout comme mon marketing confronté à la réalité des produits de la bancassurance. De plus mes fonctions actuelles me donnent le recul nécessaire pour appréhender toute la problèmatique de contrôle des risques réglementaires liées aux activités bancaires.



Par ailleurs pour conforter mon positionnement, j’ai suivi un cursus qui m’a permis d’obtenir la carte professionnelle pour présenter les opérations d’assurance.



Mes compétences :

Conformité

Conseil

Audit Interne

Banque

Management

Marketing

Gestion d'actifs