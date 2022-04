Jean-Michel SZUTER

30 ans d'usinage sur machine à commande numérique de tous types, dans la mécanique (tournage, fraisage, rectification), l'oxycoupage, la découpe plasma et laser, et le défonçage sur centre d'usinage bois.



Spécialisations :La programmation, les montages d'usinage et les conditions de coupes



Aujourd'hui spécialisé dans la programmation des centres d'usinage pour le bois et matériaux tendre, je propose des prestations de sous-traitance de programmation avec étude et réalisation des montages d'usinages éventuels et proposition du choix des outils les plus adaptés.