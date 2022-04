Jean-Michel TEISSIER

Fort d'une expérience de 15 ans dans la réalisation de projets, je suis en charge du montage des projets en avant-vente et assure leur mise en œuvre.



Durant mes différentes missions, je suis intervenu sur des postes à forte responsabilité (Chef de projets d'équipe allant jusqu'à 15 personnes, projets de plus de 2000 jours, budget de + de 3M€, manager de collaborateur, PMO d'une entité de presque 60 personnes & un delivery de 13000 jrs / an).



J'ai une très forte maîtrise des processus d'entreprise.



Le sens du partage & des engagements sont mes premiers atouts.



Mes ambitions : Ma progression sera à l'image de l'évolution de mon équipe.





Mes compétences :

INTRANET

ECOMMERCE

EXTRANET

WEB

Conseil

TMA

Business Analysis

Java EE