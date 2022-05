Olivier LABORNE

Développer & animer le marketing ubiquitaire de l’entreprise

Elaborer et Déployer des Stratégies

Concevoir, développer une stratégie et un écosystème Digital

Manager des Hommes et des Projets

Faire progresser et innover pour le client



- Gestion opérationnelle et management fonctionnel de filiale

- Conception stratégie globale, produits et qualité

- Construction d’équipe et/ou managements de prestataires dédiés

- Création de l’Ecosystème digital de l’entreprise pour les clients existants et visés, animer une stratégie digitale omnicanale, réseaux, mobile, web to store, E-Crm

- Elaborer, Construire, Lancer et Développer le E-commerce dans l’Ecosystème ( des process à la gestion opérationnelle et sur l’ensemble des aspects marketing, crm, offre, monétique, logistique)

- Construire et animer une expérience client bénéfique et fidélisante

- Elaboration d’axes de progrès pour l’entreprise



Mes compétences :

Digital strategy

Gestion de projets

Livraison haut de Gamme

Digital marketing

Marketing internet

Stratégie marketing

Marketing opérationnel

Livraison aux particuliers

Marketing online

CRM

E-Marketing

Management de projet

E-Commerce

Marketing viral

Marketing digital

Directeur de projet

Emarketing

Digital

Internet

Gestion de projet

Relation client

Logistique

Communication

Macromedia Flash