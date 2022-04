Jean-Michel THILL

Je suis spécialiste en formation au Facteur Humain.



Le Facteur Humain évoque bien souvent la notion d’erreur humaine, d’accident, voire de catastrophe.

Mais c’est grâce à ce facteur humain que des projets aboutissent, que des entreprises réussissent, que des systèmes dits « à hauts risques » sont fiables.











Mes compétences :

Ressources humaines

CAPACITE D’ECOUTE ET EMPATHIE

DISPONIBILITE ET RIGUEUR

HONNETE ET INTEGRITE

OPTIMISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Gestion du personnel