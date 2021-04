Jean-Michel THOMASSON

Je suis maintenant retraité.

Depuis toujours, je suis fasciné par les mystères de la nature. je lis beaucoup, sur la physique, le big bang, les limites de la connaissance, la philosophie et la spiritualité.

Je cherche à partager mes réflexions sur les questions du sens de l'univers et de l'existence.

J'aime la peinture, la recherche de minéraux, la marche en montagne.

But de mon blog: partager mes réflexions, mes passions, mes lectures.

Les merveilles de la nature me fascinent. mes réflexions portent sur les questions: quel est le sens de l'univers et de l'existence? .

Mes topics: les limites de la connaissance, la physique quantique et la cosmologie, les grands mythes de l'humanité l'Atlantide, la Bible...), la spiritualité et le travail sur soi.

Dans le titre du blog: EN MOI IL YA DEUX MONDES: LE MONDE EXTERIEUR DU "FAIRE" ET LE MONDE DE L'INTERIEUR, NON CONSCIENT, AUTANT REEL.

Ma devise: L'ESSENTIEL, C'EST L'AMOUR, AMOUR DU SACRE.

Mes modèles: JESUS (l'amour), PYTHAGORE (la mathématique), EINSTEIN (la physique).

Quelques questionnements: "Dieu est mort" (Nietzsche): désacralisation consommée!

La toute puissance du scientisme technologique!

La personne humaine devenue objet!



Mes compétences :

Blogger

Peinture

Physique quantique

spirititualité

Féminin sacré