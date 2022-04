Jean-Michel TODESCO

Après vingt ans d'expérience dans la métallurgie, je peux me prévaloir d'un savoir-faire dans la vente en BtoB, grâce à laquelle j'ai appris à travailler en toute autonomie sur le terrain, à élaborer et améliorer la stratégie commerciale (fichier prospect, budget, concurrence...).



J'ai pour habitude de travailler en collaboration avec les différents services fabrication, logistique, commercial et d'organiser mes actions pour répondre au mieux aux besoins de mes clients dans l'optique de les servir et de les fidéliser.



J’apprécie les aspects techniques de mon travail. Je fais preuve de qualités relationnelles, d'écoute et d'ouverture d'esprit. Je suis enjoué, persévérant, méthodique, réactif et combatif, j’ai un grand sens de l'initiative.