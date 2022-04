Jean Michel TORT

52 ANS, 3 enfants. Je vis au Brusc dans le Var.

Débute comme technicien de Gestion à DCAN Toulon

DCAN Toulon service informatique Maintenance réseau et PC

Technicien maintenance MICRODIS

DCAN TOULON Service logistique chargé Gestion et supervision Réseau

AC FOHRER Cannes Agent Commercial vente produit Belzona

En même temps création et gérance de ALPHATECH sarl maintenance et vente PC et réseau.

Directeur commercial de ETE sa 75010 Paris responsable SUd France et Afrique Provider Schlumberger Elf TOTAL AGIP NOMECO

Ingénieur Commercial ATERMES Sa Montigny Le Bretonneux responsable zone sud et Corée du Sud Développement et réalisation de solutions électroniques pour THALES DCN EUROCOPTER,CEA

Création de SYNAPSE sarl Partenariat ORPI Cabinet GRECH Toulon responsable Immobilier Professionnel.

Contrats formations: FORMAZUR, DEBOURNAC Partenaires. Conseil et management. Formation d' Agents Immobiliers et développement réseau.

Parallèlement à ces activités je suis Scénariste TV depuis 2000 ( TF1 France TV, auteur d'unitaires et épisodes de séries TV)



Mes compétences :

Entrepreneur

open mind