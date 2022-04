Sa présentation



Directeur de réseau de mandataires immobilier.

Recherche de partenaires et mandataires immobilier, réseau national. Conseils, accompagnements et supports terrain, animations, courtages en milieu immobilier.



Des nouveaux concepts commerciaux mis en oeuvre avec des partenaires rigoureux dans le respect des obligations légales et déontologiques.

Des méthodes, relations et environnements qui vont rassurer les clients.



Une source de mandats en exclusivité !



Répondre à vos attentes en confiance et transparence avec un excellent rapport qualité/prix.

contact: tel 06 60 39 85 50

mail: didier@lucci-immobilier.com