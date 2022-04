Jean-Michel TORTROTAU

Durant ces vingt-cinq dernières années, j'ai eu pour mission la réalisation d’éléments de transmissions (réducteurs de vitesse à engrenages).



J'ai été chargé de l'étude complète de différents projets, de la préétude à partir de cahier des charges à l’expédition du matériel en passant par la phase calcul, plans et suivi de fabrication, montage. J’ai également été responsable de remise en état, modification de réducteurs après analyse et prise en compte des causes de défaillances.



Mon objectif : satisfaction totale du client.



Je cherche à intégrer une société où mes compétences et mon expérience pourraient être efficacement mises à contribution.



Mes compétences :

Autocad

Kisssoft

Office

Tekla structure