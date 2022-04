Jean-Michel TROTOUX

Après des études supérieures au conservatoire de Caen et de Versailles, la composition m'intéressait de plus en plus, j'ai écrit un opéra pour enfants " Le chant de la cité prospère ", un conte musical " Les parfums de Lorient ", 2 oeuvres symphoniques " Un monde différent " et " Puzzle ".



Je suis passionné par le cinéma et j'ai commencé à écrire de la musique de film, notamment pour des courts-métrages " Katarina Lebianov " (2012) d'Andrew Sebas, " Manouche I Vago " (2012) de Mohammed Siad, " Dernière valse pour un Jean-foutre " (2013) de Yann Largouët, " Déesse déchue de la chasse " (2014) de Yong-Hee Park, " Taelius " (2017) de Vincent Raffaitin (primé Diamond Award de la meilleure musique au Festival International Independent Film Awards) et " La Bataille pour les Deux-Alpes " (2018) de Thomas Le Stum (Prix du jury à Nantes, Prix du public à Pouancé, Nominé dans la catégorie "Meilleure musique originale" au festival "Les regards de l'Icart" à Paris) film de fin d'études à CinéCréatis situé à Nantes, "Je Suis Le Meilleur Des Mondes " (2019) de Maëva Macé (proposé pour le Nikon Festival Film). Sur le moyen-métrage " Nina Ninja " (2012) d'Alexis Mallet, j'ai fait une tournée ciné-concert avec le groupe Ana Kap.

Compositions pour des films institutionnels " H3P " (2013), " 1er Salon de la Gastronomie des Outre-Mer " (2015) de Jean-Guillaume Mathieu et " Coryphée + Lingerie " (2017) de Vincent Raffaitin.

En mars 2016, j'ai été sélectionné pour participer au stage " Compositeur de film d'animation " avec Christophe Héral (formateur du stage) à l'école de cinéma " La Poudrière " à Valence.

En octobre 2019, j'ai suivi une formation mixage audio numérique au 40ème Rugissant à Paris avec Cécilia Lafilay.

Des projets sont en cours avec les réalisateurs Martial Odone (série) et Guillaume de Lamotte (" Sous (a)venir "). Sociétaire de la SACEM, certaines partitions sont éditées chez Pierre Lafitan, Fertile Plaine et Profs-édition.

Droits d'auteur enregistrés à la SACEM (code IPI: 00153570480)



