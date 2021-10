Nazim BENHABIB

Zhora Films est une entreprise de production et de distribution de films de court métrage qui sont dédiés aux cinémas maghrébin et africain.



En effet, il s’agit à la fois de produire et de distribuer ces courts-métrages ou bien uniquement de les distribuer selon le contexte. La nature de notre activité va consister à produire à la fois des fictions et des clips musicaux consacrés à la world music



La société comptera deux structures distinctes. Une sera dédiée à la production : Zhora Films Production. Une autre sera dédiée à la distribution : Zhora Films Distribution.



Sur le plan organisationnel, l’on comptera un service marketing et commercial.



Sa fonction sera d’alimenter le portefeuille client des réalisatrices et de promouvoir les courts métrages ou clip vidéo de ces dernières auprès des professionnels du cinéma, tels que les organisateurs de festivals, les chaînes de télévision et les différents réseaux de distribution de films.



A ce service s’ajoutera un autre, le service de recrutement dont l’objectif sera de repérer et faire signer les jeunes réalisatrices



Localisation : France



